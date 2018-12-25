Армия онлайн-поклонников: кому среди спортсменов нет равных в социальных сетях

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – в современном мире спорта выкладываться в тренажерном зале до седьмого пота уже мало, нужно упорно расширять рамки музея собственных трофеев. На пути к успешной карьере звездам кортов, рингов и стадионов приходится частенько "залипать" в планшетах и смартфонах.

Также в выпуске: Что публикуют в социальных сетях звезды украинского спорта.