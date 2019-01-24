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      Армия РФ проводит масштабные военные учения в Черном море: сколько военных задействовано

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      Черноморский флот РФ проводит новые масштабные учения
      Черноморский флот РФ проводит новые масштабные учения / Иллюстративное фото

      Российские военные проводят массовые учения в акватории Черного моря. В них задействованы две тысячи человек, а также – ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, нейтральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации.

      Ряд российских кораблей вышел в море с целью проверки боевой готовности, передает пресс-служба Черноморского флота РФ.

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      Так, на первом этапе проверки корабли при выходе из пунктов базирования в составе тактических групп проведут учения по противовоздушной обороне, в ходе которого отработают обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей.

      Кроме этого, российские военные будут отрабатывать передачу указаний для эффективного применения вооружения по условному воздушному противнику, в роли которого выступят экипажи самолетов Су-24 и СУ-30СМ морской авиации и ПВО флота.

      Отметим, что после аннексии Крыма Россия регулярно проводит военные учения на оккупированном полуострове и вблизи него, в акваториях Черного и Азовского морей. А в конце 2018 года Россия начала массово стягивать военную технику на территорию оккупированного полуострова. Так, к примеру, 9 января в Черное море вошел ракетный эсминец Северного флота России, следовавший в один из портов Крыма. Такой боевой корабль в этих водах зафиксировали впервые со времен оккупации полуострова.

      На массовое стягивание Россией вооружения в Крым 18 декабря 2018 года отреагировала Генассамблея ООН. Там приняли предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Документ призывает Россию, как государство-оккупанта, вывести свои войска с полуострова и безотлагательно завершить временную оккупацию украинской территории.

      РОССИЯ БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ В ОККУПИРОВАННОМ КРЫМУ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
       
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Водный транспорт Оружие
      Источник: 24 Канал
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