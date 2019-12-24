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      Армия России взяла на вооружение новый мощный зенитный ракетный комплекс: что о нем известно

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      Армия России получила на вооружение новейший ЗРК С-350 "Витязь" / Пресс-служба концерна "Алмаз-Антей"

      Министерство обороны России получило новую зенитную ракетную систему средней дальности С-350 "Витязь".

      Как сообщает пресс-служба концерна "Алмаз-Антей", который собственно и поставил российскому Минобороны "Витязь", церемония передачи техники прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. В рамках передачи технику вывели на полигон, а потом состоялись облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

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      Заметим, что государственные испытания нового зенитного комплекса С-350 "Витязь" завершили в апреле 2019 года. Тогда же стало известно, что запустят его в серийное производство.

      Что известно о новом ЗРК "Витязь".

      Его применяют для противовоздушной обороны и относят к новому поколению зенитных ракетных комплексов. Он представляет собой самоходную пусковую установку. Среди задач комплекса – уничтожение аэродинамических и баллистических целей на предельно малых и больших высотах, в частности крылатых ракет. Также комплекс должен обеспечить защиту от малозаметных боевых самолетов.

      "Витязь" может работать как автономно, так и в составе эшелона противовоздушной обороны. В его боекомплект входят ракеты средней дальности, которые используются в С-400, и ракеты малой дальности. Согласно данным с открытых источников, одна пусковая установка С-350 имеет 12 зенитных ракет.

      Согласно планам, новый ЗРК должен прийти на смену зенитным ракетным комплексам С-300ПС и Бук-М1-2. Кроме того, ЗРК С-350 имеет дополнить зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности С-400, который Россия взяла на вооружение в 2007 году.

      К слову, в начале октября российский президент Владимир Путин хвастался разработкой сверхмощных ударных комплексов, которые якобы смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны. По его словам, такого оружия нигде больше нет в мире.

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      23 декабря
      19398
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Оружие Новости России
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