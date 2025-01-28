Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Politico. Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридов и кибернетики Джеймс Аппатурай сообщил, что Кремль планировал убить руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

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НАТО знало о намерениях России убить чиновников

Возможные убийства руководителей и сотрудников оборонных предприятий являются одним из инструментов России для "достижения победы".

Джеймс Аппатурай сказал, что Европе пора прекратить бездействие и нужно переходить к "мышлению военного времени".

Генеральный секретарь сказал в своей первой речи, что нам нужен менталитет войны, в том числе потому, что против всех наших стран продолжается непрерывная и растущая кампания дестабилизации. Вплоть до саботажа,

– добавил высокопоставленный чиновник.

В июле США удалось остановить российскую операцию, направленную на убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Благодаря своей разведке Соединенные Штаты узнали о намерении Кремля и сообщили об этом Германии. Это позволило немецким службам безопасности защитить Паппергера.

Чиновник был целью России из-за важной роли его компании в поставках вооружения для армии Украины.