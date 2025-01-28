НАТО официально подтвердил намерение России убить главу крупного европейского производителя оружия, –СМИ

В июле 2024 года СМИ сообщали, что Россия разрабатывает план убийства руководителя немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера. Впервые существование такой российской схемы подтвердил высокопоставленный чиновник НАТО.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Politico. Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридов и кибернетики Джеймс Аппатурай сообщил, что Кремль планировал убить руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

Смотрите также Диверсии и убийства тех, кто помогает Украине: Запад раскрыл коварные планы России

НАТО знало о намерениях России убить чиновников

Возможные убийства руководителей и сотрудников оборонных предприятий являются одним из инструментов России для "достижения победы".

Джеймс Аппатурай сказал, что Европе пора прекратить бездействие и нужно переходить к "мышлению военного времени".

Генеральный секретарь сказал в своей первой речи, что нам нужен менталитет войны, в том числе потому, что против всех наших стран продолжается непрерывная и растущая кампания дестабилизации. Вплоть до саботажа,

– добавил высокопоставленный чиновник.

В июле США удалось остановить российскую операцию, направленную на убийство гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Благодаря своей разведке Соединенные Штаты узнали о намерении Кремля и сообщили об этом Германии. Это позволило немецким службам безопасности защитить Паппергера.

Чиновник был целью России из-за важной роли его компании в поставках вооружения для армии Украины.