13:20
1 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Заповедь Кадырова. Новое прозвище Путина
      Вєсті Кремля
      22:12, 31 января
      Вести.UA: Ляшко вкололи вакцину фарта. Кремлевский торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:32, 31 января
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Жизнь на пенсии
      Згадати все
      22:37, 29 января
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Артем Овдиенко

      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових

      120
      Чому підтримка армії – запорука успіху на виборах?
      Чому підтримка армії – запорука успіху на виборах?

      Російський літак з 20 тонами венесуельского золота вже прилетів з Каракаса до Москви. Таким чином, Путін повернув собі хоча б частину вкладених у Ніколаса Мадуро мільярдних інвестицій.

      Нагадаю, Кремлю було вигідно підтримувати венесуельску владу, щоб та не збільшувала видобуток нафти й не обвалювала ціни на світовому ринку енергоносіїв.

      Так само як Мадуро, свого часу Путін фінансував і Януковича. Я про ті 3 мільярди доларів, що наш "прохвесор" отримав за відмову підписувати Угоду про асоціацію з Європою, яка б віддалила Київ від Москви.

      Звісно, що Мадуро, що Янукович – крали з тих грошей, що Путін давав Венесуелі та Україні. Проте для Кремля це було не принципово, адже головним завданням тих кишенькових президентів було не допустити у їхніх країнах розвитку. І з цим, що Янукович, що Мадуро впоралися на відмінно. Ми досі розгрібаємо наслідки штучно втримуваного Януковичем долара по 8, а венесуельцям їхню інфляцію у мільйон відсотків долати доведеться напевно десятеліттями.

      Читайте також: Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить

      Але знаєте, що об'єднує Венесуелу і Україну, окрім того, що обидві держави були свого часу підконтрольні Росії – як на протести простих громадян відреагувала армія. І під час Революції гідності в Україні, і під час нинішніх кривавих протестів у Венесуелі, армійці заявили: вони поза політикою і не втручатимуться у заворушення, не ставатимуть на жоден бік барикад. І це варте поваги!

      Чудово розумієте: якби взимку 2014 року хоча б одна з українських військових частин, озброєних автоматичною зброєю та важкою бронетехнікою, пішла за Януковичем – Майдан би просто розчавили танками й жодна бруківка чи "коктейлі Молотова" нам не допомогли б.

      Так само нині й у Венесуелі – поки армія залишається у казармах, усі протести мають шанс змінити країну на краще. Якщо ж Мадуро вдасться вмовити чи підкупити військових – країна порине у громадянську війну. Хоча, як ми знаємо, підкуповувати військових венесуельскому керманичу нині нічим, адже золотовалютні резерви його країни Путін собі вже забрав.

      Але я не просто так згадував нашу та венесуельську армії, а також можливий їхній вплив на майбутнє країни. Наголошую: це надзвичайно важливо, щоб армія завжди залишалася поза політикою. Це стосується щодо прямого її втручання, як от залучення військових для силового розгону протестувальників, так і опосередкованого, щодо участі армійців у виборах.

      Читайте також: Порошенко йде на другий термін: його козирі та можливі плани щодо конкурентів

      Ми маємо розуміти дві речі. По-перше, силовий блок традиційно у підпорядкуванні чинного президента – це він є Верховним головнокомандувачем, він призначає міністра оборони. Отже, як то кажуть, сам Бог велів йому мати симпатії серед військових – чи-то підвищенням їм зарплат, чи то обіцянками, агітуючи таким чином армійців голосувати за себе. Агітуючи опосередковано, адже за законом агітувати військових не можна.

      По-друге, оскільки армійці також громадяни України, значить вони прийдуть на дільниці голосувати. Армійців у нас натепер вже тисяч двісті, а ще ж члени їхніх родин – це вже півмійльона, а то й увесь мільйон їхніх голосів – надзвичайно ласий шматок для будь-якого кандидата, а не тільки для Верховного головнокомандувача.

      То ж розігрувати мілітарну карту, залучати до виборів військових, ветеранів, "кіборгів", колишніх добровольців та волонтерів, будуть усі з кандидатів, окрім "ОпоБлоку" звісно, хоча може й там придумають, як це можна викрутити.

      Менше з тим, армія має бути поза політикою і це надзвичайно важлива запорука існування демократичної держави. Сподіваюсь, що кадрові українські офіцери розуміють і не допустять використання регулярного війська у передвиборчій гонці.

      Читайте також: Поліція проти активістів: наступ на свободу чи спецоперація проти Порошенка?
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Выборы Президента 2019 Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 13:00 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      17
      Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      сегодня , 12:01 Армія має бути поза політикою, або Як завоювати симпатії військових
      Артем Овдієнко 119
      Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      сегодня , 09:30 Какие изменения ждут в феврале: валютные упрощения, новые платежки и сервис
      Яніна Ткачук 591
      Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      сегодня , 08:40 Верхівка "ЛНР" почала криваву боротьбу за владу: Росія хоче змінити Пасічника
      Олексій Чибісов 1704
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      31 января , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 416
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук