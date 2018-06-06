Арнольд Шварценеггер сделал сюрприз Ломаченко: опубликовали видео

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер неожиданно для украинского боксера Василия Ломаченко навестил его в больнице.

Об этом сообщает сообщество Ukraine Boxing.

Шварценеггер спросил в украинца, как проходит восстановление после операции на плече. Также актер спросил у него, как тот будет сражаться дальше, на что Ломаченко в шутку ответил: "У меня есть вторая рука".

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Добавим, Ломаченко сейчас находится в одной из больниц Лос-Анджелеса, где его прооперировали 31 мая.

Напомним, Ломаченко получил травму во время поединка против Хорхе Линареса, которого победил нокаутом в 10 раунде, и стал чемпионом мира по версии WBC. Восстановление украинца продлится до октября, а выйти на ринг Ломаченко сможет только в декабре. Однако он уже назвал имя своего будущего соперника.