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Ароматная клубника: 3 оригинальных рецепта с главной ягодой сезона

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3 оригинальных рецепта с главной ягодой сезона
3 оригинальных рецепта с главной ягодой сезона / www.pexels.com

На прилавках магазинов уже как несколько дней появились долгожданные ягоды сезона – спелая клубника. Кулинарный журналист Анастасия Голобородько рассказала, что интересного можно приготовить из такого продукта.

По мнению Анастасии, лучшим "изобретением" начала летом являются ягоды. В них содержится весь спектр вкусов и пользы, у них низкая калорийность и очень "инстаграмный" вид. Клубнику можно пробовать как в первичном виде, так и готовить из нее множество разнообразных блюд.

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Кулинар предложила несколько рецептов, которые стоит добавить в свою кулинарную книгу.

Салат с клубникой

Ингредиенты:

Горсть шпината;

Клубника;

1-2 шт. буррати;

Трюфельное масло;

Соль;

Сок лайма или лимона.

Рецепт приготовления:

В первую очередь помойте и просушите листья шпината (можно также использовать цикорий, рукколу).

Затем добавьте клубнику и сыр. Вместо буратти можно использовать нежную моцареллу, страчателлу или даже рикотту.

Посолите и заправьте салат ароматным маслом.

Приятного аппетита!

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Клубничный суп с ревенем

Ингредиенты:

5 ростков ревеня;

350-500 мл воды;

3 см корня имбиря;

250 г клубники;

8-12 фиников;

1 лайм, цедра.

Рецепт приготовления:

Ревень очистите от грубых частей на ножке, нарежьте кусочками длиной по 2-3 см и добавьте в кастрюлю с 250 мл воды.

Натрите имбирь и цедру лайма. Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и варите 5-8 минут, пока ревень не начнет растворяться.

В это время смешайте и взбейте блендером в одном сосуде такие продукты, как клубника, финики без косточек и вода, чтобы образовалась жидкая смесь.

Подавайте с йогуртом или кокосовыми сливками или цветами бузины.

Приятного аппетита!

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Шоколадный авокадо-мусс с клубникой

Ингредиенты:

2 авокадо;

⅓ стакана кокосовых сливок;

2-3 ст.л. жидкого меда или кленового сиропа;

3 ст.л. какао;

Семена ½ стручка ванили или ванильная эссенция;

Клубника.

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Рецепт приготовления:

Сначала смешайте все ингредиенты, кроме клубники, в блендере и взбейте до однородного состояния.

Разлейте готовый мусс в стаканы и храните в холодильнике в течение суток.

Десерт следует подавать с клубникой.

Приятного аппетита!

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: Vogue
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