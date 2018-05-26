Ароматная клубника: 3 оригинальных рецепта с главной ягодой сезона
На прилавках магазинов уже как несколько дней появились долгожданные ягоды сезона – спелая клубника. Кулинарный журналист Анастасия Голобородько рассказала, что интересного можно приготовить из такого продукта.
По мнению Анастасии, лучшим "изобретением" начала летом являются ягоды. В них содержится весь спектр вкусов и пользы, у них низкая калорийность и очень "инстаграмный" вид. Клубнику можно пробовать как в первичном виде, так и готовить из нее множество разнообразных блюд.
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Кулинар предложила несколько рецептов, которые стоит добавить в свою кулинарную книгу.
Салат с клубникой
Ингредиенты:
Горсть шпината;
Клубника;
1-2 шт. буррати;
Трюфельное масло;
Соль;
Сок лайма или лимона.
Рецепт приготовления:
В первую очередь помойте и просушите листья шпината (можно также использовать цикорий, рукколу).
Затем добавьте клубнику и сыр. Вместо буратти можно использовать нежную моцареллу, страчателлу или даже рикотту.
Посолите и заправьте салат ароматным маслом.
Приятного аппетита!
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Клубничный суп с ревенем
Ингредиенты:
5 ростков ревеня;
350-500 мл воды;
3 см корня имбиря;
250 г клубники;
8-12 фиников;
1 лайм, цедра.
Рецепт приготовления:
Ревень очистите от грубых частей на ножке, нарежьте кусочками длиной по 2-3 см и добавьте в кастрюлю с 250 мл воды.
Натрите имбирь и цедру лайма. Доведите смесь до кипения, уменьшите огонь и варите 5-8 минут, пока ревень не начнет растворяться.
В это время смешайте и взбейте блендером в одном сосуде такие продукты, как клубника, финики без косточек и вода, чтобы образовалась жидкая смесь.
Подавайте с йогуртом или кокосовыми сливками или цветами бузины.
Приятного аппетита!
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Шоколадный авокадо-мусс с клубникой
Ингредиенты:
2 авокадо;
⅓ стакана кокосовых сливок;
2-3 ст.л. жидкого меда или кленового сиропа;
3 ст.л. какао;
Семена ½ стручка ванили или ванильная эссенция;
Клубника.
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Рецепт приготовления:
Сначала смешайте все ингредиенты, кроме клубники, в блендере и взбейте до однородного состояния.
Разлейте готовый мусс в стаканы и храните в холодильнике в течение суток.
Десерт следует подавать с клубникой.
Приятного аппетита!