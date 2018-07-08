Ароматное мороженое из творога: рецепт, который удастся каждому

Кулинарный эксперт Виктория Попин рассказала, что мороженое из творога является особенно вкусным и достаточно полезным. Хотя им больше всего любит лакомиться дочь блогера, но женщина им часто радует себя и всю свою семью.

По рекомендациям Виктории, даже если у вас нет домашнего сыра, можно смело покупать магазинный, но наибольшей жирности. Перед приготовлением мороженого его нужно обязательно перетереть через сито или трижды перемолоть на мясорубке.

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Также важно охладить мороженое перед замораживанием в морозильной камере, чтобы избежать больших кристалов льда.



Мороженое от Виктории Попин

Ингредиенты: творог – 400 г, сливки 30% – 250 мл, цедра 1 апельсина, сахарная пудра – 100 г.

Как приготовить мороженое из творога

Предварительно перетрите творог три раза в мясорубке или через мелкое сито, и добавьте к нему цедру, сахарную пудру. Взбейте сливки и постепенно добавьте их к творогу, осторожно перемешивая. Так вы сможете выпустить минимум воздуха.

Разложите творожную массу по формочкам для мороженого и поставьте в холодильник сроком на 2-4 часа, а после этого переставьте его в морозильную камеру еще на 4-5 часов. В дальнейшем удерживайте ароматное мороженое в морозильной камере.