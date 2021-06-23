Арселормиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $ 1 млрд

Металургійна компанія АрселорМіттал Кривий Ріг не бачить можливості інвестувати 1 млрд доларів у виробництво в разі прийняття законопроєкту про збільшення рентних платежів на залізорудну сировину.

Такое мнение высказал глава компании Мауро Лонгобардов в интервью изданию "Экономическая правда".

Для нас оно (повышение ренты – 24 канал) создает дополнительную финансовую нагрузку при производстве железной руды и идет вопреки возможности инвестировать 1 млрд долларов. После принятия законопроекта произведенная компанией сталь станет менее конкурентоспособной,

– сказал Лонгобардов.

По его словам, Арселормиттал Кривой Рог до встречи главы совета директоров Лакшми Миттала и президента Украины Владимира Зеленского не планировал инвестировать 1 млрд долларов в развитие производства.

Эту инвестицию мы не планировали. Часть этой инвестиции планируем направить на то, чтобы продлить жизнь нашего ГОКа на 25-30 лет. Также мы думаем над тем, как внедрить" зеленые "технологии",

– сообщил глава компании.

В ходе визита Лакшми Миттала в Украину в апреле этого года АрселорМиттал Кривой Рог подписал совместный с правительством меморандум, названный "стальной миллиард".

В сообщение говорилось о том, что инвестиционная программа в размере 1 млрд долларов направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду, устойчивое развитие предприятия и внедрение принципов циркулярной экономики: экономного и повторного использования ресурсов и переработки отходов производства.