"АрселорМиттал Кривой Рог" отказали в поставках серной кислоты от украинских производителей

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", входящий в транснациональную корпорацию ArcelorMittal, заявляет об отказе ПАО "Сумыхимпром" и ГП "Восточный ГОК" поставлять серную кислоту на предприятие без объяснений причин.

Об этом сообщил Владимир Ткаченко, заместитель генерального директора АМКР, в ходе первого заседания Мониторинговой группы по вопросам производства и импорта серной кислоты при Государственной регуляторной службе Украины, передает Uaprom.

Сейчас мы сталкиваемся с отсутствием серной кислоты на внутреннем рынке. Почему мы везем сырье из Беларуси? У нас нет выбора, мы не можем купить серную кислоту в Украине,

– сказал он.

По его словам, "АрселорМиттал Кривой Рог" потребляет 2,5-3 тыс. т. этого сырья в месяц. Кроме того, он напомнил, что комбинат инвестировал около $ 170 млн в строительство новых коксовых батарей.



"Ожидали, что с осени они заработают на полную мощность, но сейчас это под вопросом", – отметил Ткаченко.



При этом, как отметил заместитель гендиректора, государственные предприятия – "Сумыхимпром" и Восточный ГОК, производящие серную кислоту в Украине – не являются владельцами этой продукции.



"Они работают по давальческим схемам и не могут ничего продавать. Поэтому мы вынуждены работать с третьими лицами, с трейдерами. Мы пишем письма в" Сумыхимпром "и Восточный ГОК, звоним – никакого ответа, они идут в отказ", – подчеркнул Ткаченко.



При этом он отметил, что Желтые Воды, где находится Восточный ГОК, находятся рядом с Кривым Рогом. "Мы бы все время покупали серную кислоту в Желтых Водах, но мы в таком положении, что не можем купить", – констатировал он.

В. Ткаченко напомнил, что две недели назад на АМКР сложилась критическая ситуация, когда серной кислоты хватало только на 1,5 дня работы. "Пришлось свозить сырье автомобильным транспортом из Беларуси. Сейчас у нас недельный запас этого сырья. Это ненормальная ситуация", – отметил заместитель гендиректора АМКР.