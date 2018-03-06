Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко продублировали героев голливудского фильма

Звездные супруги впервые попытали себя в качестве актеров дубляжа.

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Голосом Тони в украинском варианте фильма заговорит подруга Лары Крофт — Софи. Певица признается, что давно мечтала попробовать себя в актерском искусстве озвучивания.

"К тому же Лара Крофт — особая героиня для меня. Я просто фанатела от этой девушки в детстве. Такая возможность — это судьба. Надеюсь, я справилась и уловила идею фильма. Жаль только, что эпизод был небольшим. Хочу еще!", — добавила певица.

Арсен Мирзоян озвучил главного бандита на таинственном острове Яматай. Певец говорит, что ему также очень понравилось, однако признается, что немного недооценил суть и сложность дубляжа.

"Представьте: мне даже предлагали манекена, чтобы я с ним боролся. Кроме того, иногда реплики нужно было озвучивать через одышку, для чего приходилось делать некоторые упражнения. Но в целом, уверен, мой герой немного возмужал с моим голосом", — рассказал певец.

Напомним, боевик "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" — лента, сюжет которой основывается на комъютерной игре. Съемки велись в Южной Африке с января 2017 года и закончились на киностудии Warner Bros. Studios, Leavesden в Великобритании в июне 2017 года.

Посмотреть фильм можно будет во всех кинотеатрах Украины уже с 15 марта.

Смотрите трейлер к фильму "Расхитительница гробниц Лара Крофт"