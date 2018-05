Арсен Мирзоян выпустил провокационный клип: алкоголь, секс, тату

Украинский певец Арсен Мирзоян выпустил провокационный клип на песню "Ідіоти" с четвертого студийного альбома "Слова і Ноти".

В новом клипе Мирзоян решил рассказать о моментальной влюбленности и раскованности.

Кадр из клипа на песню "Ідіоти"

Видео получилось довольно провокационным, даже несколько эротическим.

"Этот клип – картинка и атмосфера. Мирзоян все же играет рок, а это не только музыка и текст, а еще женщины и алкоголь. Но с песней видео связано больше, чем может показаться. Иногда мы делаем абсолютно идиотские поступки, часто это связано с тем, что немного перебрал. А утром мы становимся трезвыми и дальше живем обычной жизнью", – рассказал режиссер Олег Борщевский.

Певец такую ​​режиссерскую затею поддержал.

"Я очень хотел воссоздать крутые квартирники, раньше они назывались come as you are (в переводе с английского языка – "приходи таким, как ты есть"). Все раскованные, молодые, пьяные. Также мне хотелось немного высмеять наши реалии жизни. Современность диктует свои правила: постоянные стрим, фото, селфи, видео. Чаще нужно просто наслаждаться, а "фото" всегда останется в воспоминаниях и чувствах".

Арсен Мирзоян – "Ідіоти": смотрите видео клипа