19:36
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Арсен Мирзоян выпустил провокационный клип: алкоголь, секс, тату

292 Читати новину українською
Кадр из клипа
Кадр из клипа "Ідіоти" / Фото из открытых источников

Украинский певец Арсен Мирзоян выпустил провокационный клип на песню "Ідіоти" с четвертого студийного альбома "Слова і Ноти".

В новом клипе Мирзоян решил рассказать о моментальной влюбленности и раскованности.

Читайте также: Даша Астафьева показала соблазнительные танцы во время концерта: пикантные кадры

Кадр из клипа на песню "Ідіоти"

Видео получилось довольно провокационным, даже несколько эротическим.

"Этот клип – картинка и атмосфера. Мирзоян все же играет рок, а это не только музыка и текст, а еще женщины и алкоголь. Но с песней видео связано больше, чем может показаться. Иногда мы делаем абсолютно идиотские поступки, часто это связано с тем, что немного перебрал. А утром мы становимся трезвыми и дальше живем обычной жизнью", – рассказал режиссер Олег Борщевский.

Певец такую ​​режиссерскую затею поддержал.

"Я очень хотел воссоздать крутые квартирники, раньше они назывались come as you are (в переводе с английского языка – "приходи таким, как ты есть"). Все раскованные, молодые, пьяные. Также мне хотелось немного высмеять наши реалии жизни. Современность диктует свои правила: постоянные стрим, фото, селфи, видео. Чаще нужно просто наслаждаться, а "фото" всегда останется в воспоминаниях и чувствах".

Арсен Мирзоян – "Ідіоти": смотрите видео клипа

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук