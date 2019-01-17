Арсенал – Челси: букмекеры назвали фаворита матча

"Арсенал" и "Челси" хоть и остаются европейскими грандами, но в этом сезоне Премьер-лиги им пока остается бороться не за чемпионство, а только за право сыграть в Лиге чемпионов. Как уже заявил главный тренер "канониров" Унаи Эмери, его команде будет тяжело пробиться туда, если они не обыграют "Челси".

Сейчас команды разделяют шесть очков, а времени до окончания чемпионата остается все меньше.

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Несмотря на то, что "Арсенал" будет принимать "аристократов" на своем поле, шансы пока не в его пользу. Аналитики Parimatch дают 34% на победу хозяев и 39% на победу гостей. Ничья, которая "канониров" тоже не сильно устроит, оценивается в 29%. Напомним также, что предыдущая встреча команд завершилась в пользу "Челси" (3:2). Хотя тогда "Арсенал" по ходу игры смог сравнять счет, уступая 0:2.

Сейчас подопечные Эмери играют дома лучше, чем в гостях. На их счету уже пять матчей в гостях без побед в Премьер-лиге (три поражения и две ничьи). Причем в прошлый раз "Арсенал" уступил середняку ​​чемпионата "Вест Хэма".

Отметим также, что обе команды в начале сезона получили новых тренеров. Унаи Эмери заменил Арсена Венгера, а Маурицио Сарре пришел на место Антонио Конте. Конечно, "Арсенал" и "Челси" не те клубы, где дают много времени на раскачку и от результатов таких матчей может зависеть, кого отправят в отставку по окончании чемпионата. Хотя, его могут и не ждать, как уже произошло с экс-коучем "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо. Он, напомним, в свое тренировал и "Челси", а пока находится в поиске новой работы, пробует себя на одном из телеканалов в качестве эксперта во время матча "Арсенал" – "Челси".

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