"Арсенал" и "Карпаты" не смогли определить сильнейшего: видео голов

"Арсенал-Киев" дома принимал "Карпаты" в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги. В напряженном матче команды не смогли определить сильнейшего.

Арсенал-Киев – Карпаты 1:1

Голы: Гуйе, 25 (авт.) – Гуцуляк, 72 (пен.)

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На 24-й минуте хозяева открыли счет в матче. В свои ворота отправил мяч Папа Гуйе после прострела от Дубинчака с правого фланга, которого к воротам гостей Федецкий пропустил, махнув ногой мимо мяча в простой ситуации.

Во втором тайме "львам" удалось сравнять равновесие в матче. На 72-й минуте матча Сагуткин отправил соперника на газон в штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Гуцуляк не оставил шансов голкиперу "Арсенала".

Таким образом, благодаря ничьей "Карпаты" смогли обойти "Олимпик" в турнирной таблице УПЛ. "Арсенал-Киев" остается последним с 8 очками.

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