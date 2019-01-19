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      Арсенал – Челси: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии

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      Арсенал - Челси: где смотреть онлайн матч АПЛ
      Арсенал – Челси: где смотреть онлайн матч чемпионата Англии / twitter.com/officialfpl

      "Арсенал" в рамках 23 тура чемпионата Англии примет соседей по турнирной таблице – "Челси". В Украине этот матч можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

      В Украине матч "Арсенал" – "Челси" будет транслироваться телеканалом "Футбол 2". Начало трансляции – в 19:25.

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      Смотреть онлайн матч "Арсенал" "Челси" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платное и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Арсенал" – "Челси" состоится в субботу, 19 января. Начало встречи в 19:30.

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      Теги: Спорт Футбол Арсенал Челси
      Источник: 24 Канал
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