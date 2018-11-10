Арсенал-Киев – Александрия: видео гола
В 15-м туре украинской Премьер-лиги "Арсенал-Киев" дома принимает "Александрию". Во втором тайме минимально побеждают гости встречи.
На 33-й минуте после вбрасывания аута на правом фланге атаки "Александрии" Грицук сделал навес на дальнюю штангу, и Шастал головой нанес точный удар – 0:1.
Видео гола Шастала в ворота Арсенала
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Источник: 24 Канал
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