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      Арсенал-Киев – Александрия: видео гола

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      Арсенал-Киев – Александрия видео голов и обзор матча
      Арсенал-Киев – Александрия видео голов и обзор матча

      В 15-м туре украинской Премьер-лиги "Арсенал-Киев" дома принимает "Александрию". Во втором тайме минимально побеждают гости встречи.

      На 33-й минуте после вбрасывания аута на правом фланге атаки "Александрии" Грицук сделал навес на дальнюю штангу, и Шастал головой нанес точный удар – 0:1.

      Видео гола Шастала в ворота Арсенала

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      Теги: ФК Александрия ФК Арсенал-Киев УПЛ Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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