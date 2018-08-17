Арсенал-Киев – Черноморец: видео голов и моментов матча УПЛ
Пятый тур УПЛ открывали в пятницу "Арсенал-Киев" и "Черноморец". Первые являются пока аутсайдерами чемпионата. Однако именно им удалось первым выйти вперед в этом матче.
Автором первого гола в этом матче стал Алексей Майданевич. Защитник головой переправил мяч в сетку ворот после подачи с углового.
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Видео гола Майданевича в ворота "Черноморца"
И преимущество "канониров" в матче не продержалось и десяти минут. Еще до перерыва "моряки" сравняли счет – Руслан Бабенко пробил в касание в противоход вратарю после паса Алексея Савченко.
Видео гола Бабенко в ворота "Арсенал-Киев"
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Источник: 24 канал
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