Арсенал-Киев – Черноморец: видео голов и моментов матча УПЛ

Пятый тур УПЛ открывали в пятницу "Арсенал-Киев" и "Черноморец". Первые являются пока аутсайдерами чемпионата. Однако именно им удалось первым выйти вперед в этом матче.

Автором первого гола в этом матче стал Алексей Майданевич. Защитник головой переправил мяч в сетку ворот после подачи с углового.

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Видео гола Майданевича в ворота "Черноморца"

И преимущество "канониров" в матче не продержалось и десяти минут. Еще до перерыва "моряки" сравняли счет – Руслан Бабенко пробил в касание в противоход вратарю после паса Алексея Савченко.

Видео гола Бабенко в ворота "Арсенал-Киев"

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