Арсенал-Киев – Мариуполь: видео голов и моментов матча

Еще в первом тайме матча между "Арсенал-Киев" и "Мариуполем" зрители увидели три гола.

Первыми отличились игроки киевской команды. Это первый гол "Арсенал-Киев" в УПЛ. Историческое достижение на свой счет записал Аурелий Нгейитала, у которого на спине красуется надпись "Лола". Игрок в касание замкнул навес с фланга.

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Но после того забивали только игроки "Мариуполя". Сначала Фомин реализовал пенальти за фол Николича при подаче с углового.

И после подачи с углового "Мариуполь" вышел вперед. Правда, угловой подавали игроки "Арсенала". Перехватив мяч, Борячук прошел с ним от центрального круга. При этом Дубинчак, который должен был помешать форварду, поскользнулся, и нападающий пробил по воротам. При этом Ситало имел возможность отбить мяч, но тот прошел под его руками

Видео моментов матча "Арсенал-Киев" – "Мариуполь"

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