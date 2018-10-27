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      Арсенал-Киев – Шахтер: онлайн поединка

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      Арсенал – Шахтер онлайн поединка
      Арсенал – Шахтер онлайн поединка

      Матч между киевским "Арсеналом" и донецким "Шахтером" в субботу, 27 октября, продолжит 13-ый тур чемпионата Украины. Встречаются команды с разных полюсов турнирной таблицы – "Шахтер" лидирует в УПЛ, в то время как "канониры" занимают последнюю строчку.

       

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      Эти команды между собой встречались в первом круге в Харькове. Тогда голы Мораеса, Фернандо и Тайсона еще в первом тайме принесли "горнякам" более чем уверенную победу 3:0.

      Стоит заметить, что с этого времени в "Арсенал-Киев" сменился тренер. Вместо итальянца Фабрицио Раванелли пришел украинский специалист Вячеслав Грозный. И даже сумел создать небольшую сенсацию, обыграв на выезде "Ворсклу" 0:2. Тогда два гола забил Сергей Гринь. Однако в этом матче он не поможет "канонирам", нападающий восстанавливается после травмы. Кроме того, он принадлежит "Шахтеру", и по соглашению не может сыграть против "горняков".

      Матч "Арсенал-Киев" – "Шахтер" начнется в 17:00.

       

       

      Теги: Футбол УПЛ Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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