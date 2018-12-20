"Арсенал-Киев" может снова сменить главного тренера
Главный тренер молодежной команды "Динамо" Юрий Мороз может заменить Вячеслава Грозного в ФК "Арсенал-Киев".
По информации Footboom, опытный специалист обещал доработать с командой до зимнего перерыва, а потом уже определиться – оставаться или нет. У него должна была состояться встреча с руководством клуба, но пока непонятно, какое решение будет принято.
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Если Грозный не захочет оставаться в "Арсенале-Киев", то его место может занять Юрий Мороз, который сейчас работает с молодежной командой "Динамо", которая ушла зимовать на первом месте в турнирной таблице с отрывом в 3 очка от сверстников из "Александрии" .
Напомним, что киевский "Арсенал" в зимнее трансферное окно попрощается сразу с девятью футболистами.
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