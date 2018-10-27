15:26
27 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, 26 октября
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, 26 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Арсенал-Киев – Шахтер: где смотреть онлайн матч УПЛ

      73 Читати новину українською
      Арсенал – Шахтар смотреть онлайн
      Арсенал – Шахтар смотреть онлайн

      Матч между киевским "Арсеналом" и донецким "Шахтером" можно будет посмотреть на стадионе. А также по телевидению и онлайн.

      Матч "Арсенал-Киев" – "Шахтер" будет доступен для просмотра на канале "Футбол 2". Трансляция на канале начнется в 16:55, сам матч – в 17:00.

      Читайте также: Сколько "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов прошлого сезона: обнародована немалая сумма

      В 15:55 на канале выйдет программа "Тур ONLINE", где приглашенные гости и эксперты будут давать свои прогнозы на матч.

      Также матч можно будет посмотреть онлайн на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что для доступа к трансляции следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр видео матчей на сайте платное – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или 69 гривен за месячный абонемент.

      Текстовая онлайн-трансляция будет на сайте 24 канала. Здесь также будет и обзор матча и видео голов.

      Напомним, матч "Арсенал-Киев" – "Шахтер" состоится в субботу, 27 октября. Начало матча в 17:00.

      Теги: Футбол Спорт ФК Арсенал-Киев Шахтер УПЛ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Гонки: Клемма Дезале перехватил лидерство в общем зачете мотокросса MX-1
       3 июля 2012 , 10:57
      Хиршер и Мазе упрочили лидерство на Кубке мира по горным лыжам
       14 января 2013 , 08:44
      Пеллегрини взял реванш. "Ман Сити" - "Челси" - 2:0. Кубок Англии. ВИДЕО
       15 февраля 2014 , 18:45
      Маркевич: Есть люди, которые знают, что уходят зимой, и играют соответственно
       3 ноября 2014 , 09:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук