Матч между киевским "Арсеналом" и донецким "Шахтером" можно будет посмотреть на стадионе. А также по телевидению и онлайн.

Матч "Арсенал-Киев" – "Шахтер" будет доступен для просмотра на канале "Футбол 2". Трансляция на канале начнется в 16:55, сам матч – в 17:00.

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В 15:55 на канале выйдет программа "Тур ONLINE", где приглашенные гости и эксперты будут давать свои прогнозы на матч.

Также матч можно будет посмотреть онлайн на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что для доступа к трансляции следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр видео матчей на сайте платное – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или 69 гривен за месячный абонемент.

Текстовая онлайн-трансляция будет на сайте 24 канала. Здесь также будет и обзор матча и видео голов.

Напомним, матч "Арсенал-Киев" – "Шахтер" состоится в субботу, 27 октября. Начало матча в 17:00.