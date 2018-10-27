В 13-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" в Киеве играл против местного "Арсенала". Хозяева поля ничего не сумели противопоставить "горнякам", проиграв с разгромным счетом. Два гола на счету украинских игроков "Шахтера".

Арсенал-Киев – Шахтер 0:3

Голы: Алан Патрик, 44, Болбат, 55, Коваленко, 63 (пен)

Матч первого круга между этими командами в Харькове закончился разгромом "канониров" 3:0. С таким же счетом в пользу "Шахтера" закончился и матч в Киеве.

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Стоит отметить, что в этом матче "горняки" играли без Тайсона и Марлоса, которые травмированы. Также за игрой с трибун наблюдал и Мораес. На месте нападающего вышел Тотовицкий. Однако он мало чем запомнился в этом матче. Зато очень активен был Болбат, который действовал на фланге.

"Шахтер" сразу захватил инициативу и начал давить на ворота "Арсенала". Все, что удавалось хозяевам поля – выносить мяч подальше от своих ворот, и то не всегда.

Несмотря на постоянное давление, забить "Шахтеру" удалось лишь в конце первого тайма. Автором гола стал Алан Патрик. Он пробил низом из-за пределов штрафной точно в угол ворот. здесь стоит отметить, что мяч отскочил от газона перед самым вратарем.

Второй тайм прошел под диктовку "Шахтера". Забить удалось Болбату. Исмаили удалось избежать офсайда, и, войдя в штрафную, отдать пас под удар Болбату. Несмотря на немалое количество игроков "Арсенала", мяч прошел мимо них и влетел в сетку ворот.

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Разгром "Шахтер" оформил благодаря голу с пенальти. Коваленко сбили в штрафной, и сам игрок пробивал с отметки. Ситало угадал направление удара, но отбить мяч не сумел.

Единственные опасные моменты игроки "Арсенала" создали в конце матча. Однако ударам Фещука не хватало меткости.

"Шахтер" побеждает и остается на первом месте. "Арсенал" и в дальнейшем последний в турнирной таблице.

Видеообзор матча "Арсенал-Киев" – "Шахтер"