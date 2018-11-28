"Арсенал" летит в Украину, "Ворскла" отправилась в Киев

Делегация лондонского "Арсенала" взяла курс из столицы Великобритании в Украину на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы против полтавской "Ворсклы".

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери взял на игру против "Ворсклы" много молодых игроков. На самолете с игроками и тренерским штабом Арсенала, который отправился из Лондона в Киев, находится 9 футболистов юношеской команды канониров.

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Помимо молодых игроков в Киев отправились такие футболисты как: Петр Чех, Аарон Рэмзи, Штефан Лихтштайнер и Маттео Гандузи, сообщает издание Football.London.



"Арсенал" летит в Украине на матч Лиги Европы

В свою очередь, ФК "Ворскла" не дождался окончательного решения УЕФА по матчу группового этапа Лиги Европы против лондонского "Арсенала".

Полтавчане на автобусе отправились в столицу, сообщил журналист Полтавы 365 Станислав Майзус, в то время, как по информации SportArena на стадионе имени Бутовского уже начали демонтировать рекламные щиты спонсоров УЕФА.

Напомним, УЕФА направила письмо в "Ворсклу" о том, что матч не может состояться в Полтаве. Причиной стало введение военного положения в Украине. Несмотря на то, что оно не распространяется на Полтавскую область, в УЕФА решили перенести игру "Ворскла" – "Арсенал" в Киев.

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