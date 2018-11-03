Центарльним матчем выходных станет матч "Арсенал" – "Ливерпуль" в чемпионате Англии. Обе команды сейчас находятся к топ-4, поэтому для одних это будет возможность приблизиться к сопернику, для других – уйти в отрыв. Игру можно будет посмотреть в Украине по телевидению и онлайн.

Игра в Украине будет транслироваться на канале "Футбол 1". Начало встречи в 19:30. Читайте также: "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча Смотреть онлайн матч "Арсенал" – "Ливерпуль" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Однако стоит отметить, что для доступа к трансляции следует зарегистрироваться. Также просмотр видео матчей (как прямые трансляции, так и опасные моменты встречи) на сайте платный – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или 69 гривен за месячный абонемент. Напомним, матч "Арсенал" – "Ливерпуль" состоится в субботу, 3 ноября. Начало встречи в 19:30.