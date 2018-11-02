Одним из самых интересных матчей выходных станет встреча лондонского "Арсенала" и "Ливерпуля" в чемпионате Англии. Букмекеры оценили шансы каждой команды в игре, которая состоится в субботу, 3 ноября.

Так, в William Hill на победу "Арсенала" принимаются с коэффициентом 3,60, в то время как на победу "Ливерпуля" коэффициент составляет 2,00. Ничья в матче – 3,70.

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Эксперты PariMatch победу канониров оценили коэффициентом 3,90. Коэффициент 1,95 на то, что победит "Ливерпуль". Ничейный результат – 3,75.

Самый высокий коэффициент на победу "Арсенала" в Marathon bet. Они на их победу принимают с коэффициентом 3,95. Победа "Ливерпуля" оценена в 1,99. Ничья – 3,90.

"Фаворит спорт" на победу "Арсенала" принимает с коэффициентом 3,95, победу "Ливерпуля" – 1,98, ничью – 3,75.

Матч 11-го тура чемпионата Англии между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем" состоится в Лондоне на стадионе "Эмирейтс" 3 ноября в 19:30 по киевскому времени.

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