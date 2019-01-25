Арсенал – Манчестер Юнайтед: где смотреть матч Кубка Англии

В пятницу, 25 января, "Арсенал" дома сыграет первый матч против "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. К сожалению, в Украине трансляция этого матча не запланирована.

Прямую трансляцию противостояния "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Футбол 1". В Украине трансляция не запланирована.

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Отметим, что игра "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 21:55 по киевскому времени. В этом сезоне эти команды уже успели провести очный поединок, который состоялся в рамках 15 тура английской Премьер-лиги. Тогда лондонцы сумели добавить в свою копилочку один балл, сыграв с "манкунианцами" вничью со счетом 2:2.

Эту встречу точно пропустит основной голкипер гостей Давид Де Хеа. Главный тренер Уле Гуннар Сульшер решил предоставить отдых 28-летнему испанцу.

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