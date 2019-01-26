"Манчестер Юнайтед" разгромил "Арсенал": видео

1/16 финала Кубка Англии подарила болельщикам топ-матч "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". В первой игре между командами "Арсенал" на домашней арене крупно проиграл гостям из Манчестера.

Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Обамеянг, 43 – Санчес, 31, Лингард, 33, Марсьяль, 82

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В середине тайма в течение двух минут "красные дьяволы" дважды расписались в воротах Петера Чеха. Сначала свою фамилию на табло записал Алексис Санчес. Чилиец мастерски обыграл голкипера "канониров" и точно пробил с острого угла под перекладину.

Видео гола Санчеса

Не прошло двух минут, как преимущество "Манчсетер Юнайтед" увеличил Лингард. Бельгийский форвард Ромелу Лукаку выкатил на британца, который бильярдным ударом не оставил шансов Чеху.

Видео гола Лингард

Под занавес первого тайма подопечные Унаи Эмери все же сократили отставание. Ремзи прошел по левому флангу и отдал пас в штрафную гостей. На передачу откликнулся Обамеянг, который практически с линии ворот переправил мяч в сетку – 1: 2.

Видео гола Обамеянга

Во втором тайме "пушкари" были очень близки, чтобы сравнять счет. В частности, мощно издалека пробивал Ляказетт, однако голкипер "МЮ" Серихо Ромеро спас свою команду.

В конце игры Антони Марсьяль увеличил шансы на то, что именно "Манчестер Юнайтед" выйдет в 1/8 финала. Француз Поль Погба протащил мяч через половину поля "Арсенала" и прицельно пробил. Петр Чех партнеров спас, однако Марсьяль был первым на добивании – 1:3.

Видео гола Марсьяля

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