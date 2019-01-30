"Арсенал" официально арендовал у "Барселоны" звездного полузащитника

Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес к концу сезона стал игроком лондонского "Арсенала".

За лондонским клубом останется право выкупа 25-летнего испанца. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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Перед тем, как отправить Суареса в аренду, "Барселона" подписала с ним новый контракт до лета 2021 года. После арендного срока "Арсенал" имеет право выкупить испанца, сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Ранее полузащитник уже играл под руководством тренера лондонцев Унаи Эмери, выступая за "Севилью" с 2014-го по 2015 год.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 25-летний футболист провел лишь 2 матча в составе "Барселоны", проведя на поле 17 минут.

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