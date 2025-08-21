Суд по делу убийства Матерухина: обвиняемый постоянно путал показания и пытался их менять
- В судебном процессе по убийству подростка Максима Матерухина обвиняемый Артем Косов постоянно путал показания и пытался их менять, что вызвало подозрения у прокуратуры.
- Суд назначил комплексную судебно-медицинскую трасологическую экспертизу и дополнительный следственный эксперимент.
В судебном процессе по убийству подростка Максима Матерухина состоялся очередной этап допроса обвиняемого Косова. По сообщению прокурора Кравченко, допрос оказался эмоционально напряженным.
Прокуратура считает, что Артем Косов пытается ввести суд в заблуждение. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на заявление Руслана Кравченко.
Что говорил обвиняемый Косов на допросе?
Как говорится в сообщении Генпрокурора, обвиняемый Косов постоянно путал свои показания, менял их или уклонялся от ответов на вопросы, а его слова часто противоречили предыдущим показаниям.
К слову, записи с бодикамер правоохранителей зафиксировали, как Косов утверждал, что "решил сделать бросок через бедро". Однако во время судебного заседания он заявил, что якобы случайно упал вместе с жертвой.
Сторона обвинения выразила удовлетворение результатами заседания, поскольку суд назначил комплексную судебно-медицинскую трасологическую экспертизу. Кроме того, по решению суда, Государственное бюро расследований проведет дополнительный следственный эксперимент с участием обвиняемого.
Кравченко утверждает, что дело постепенно приближается к завершению. Следующими этапами станет проработка результатов экспертизы и следственного эксперимента, после чего начнутся судебные дебаты.
Какие подробности судебного процесса?
- Трагический инцидент произошел весной 2024 года на киевском фуникулере. 16-летний подросток Максим Матерухин погиб после конфликта с нетрезвым правоохранителем Артемом Косовым. Подозреваемого задержали и отправили под стражу. Однако суд над обвиняемым продолжается до сих пор.
- Артем Косов заявлял о своей заинтересованности в беспристрастном рассмотрении дела и его собственных прав. Косову сначала грозило до 15 лет заключения. Однако дело переквалифицировали на убийство из хулиганских побуждений, и теперь ему может быть назначено пожизненное заключение.