В судебном процессе по убийству подростка Максима Матерухина состоялся очередной этап допроса обвиняемого Косова. По сообщению прокурора Кравченко, допрос оказался эмоционально напряженным.

Прокуратура считает, что Артем Косов пытается ввести суд в заблуждение. Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на заявление Руслана Кравченко.

Актуально Убийство подростка на фуникулере в Киеве: стали известны новые детали из зала суда

Что говорил обвиняемый Косов на допросе?

Как говорится в сообщении Генпрокурора, обвиняемый Косов постоянно путал свои показания, менял их или уклонялся от ответов на вопросы, а его слова часто противоречили предыдущим показаниям.

К слову, записи с бодикамер правоохранителей зафиксировали, как Косов утверждал, что "решил сделать бросок через бедро". Однако во время судебного заседания он заявил, что якобы случайно упал вместе с жертвой.

Сторона обвинения выразила удовлетворение результатами заседания, поскольку суд назначил комплексную судебно-медицинскую трасологическую экспертизу. Кроме того, по решению суда, Государственное бюро расследований проведет дополнительный следственный эксперимент с участием обвиняемого.

Кравченко утверждает, что дело постепенно приближается к завершению. Следующими этапами станет проработка результатов экспертизы и следственного эксперимента, после чего начнутся судебные дебаты.

Какие подробности судебного процесса?