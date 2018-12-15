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      Украинец Далакян уверенно защитил титул чемпиона мира по версии WBA

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      Далакян Леброн результат кто победил в бою
      Далакян – Леброн результат боя

      Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) уверенно защитил свой титул в бою против Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

      Бой прошел с уверенным преимуществом украинского боксера. В 6-м раунде Далакян смог отправить своего соперника третий раз в нокдаун и судья засчитал технический нокаут доминиканца в этом поединке. Также Далакян отправлял соперника в нокдаун во втором раунде.

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      Таким образом, Артем Далакян второй раз в карьере смог защитить титул чемпиона мира по версии WBA.

      Видео победы Артёма Далакяна над Грегорио Леброном

      Отметим, что в Украине по-прежнему четыре чемпиона мира по боксу. Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Василий Ломаченко владеющий чемпионскими поясами по версиям WBA и WBO в легком весе, Александр Гвоздик – чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе.

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      Теги: Бокс Спорт Артем Далакян
      Источник: 24 Канал
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