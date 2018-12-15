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      Далакян – Леброн: видео победы украинца

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      Далакян Леброн видео боя за титул чемпиона мира по версии WBA
      Далакян – Леброн: видео боя

      Украинский чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) провел защиту титула против доминиканца Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

      Далакян стал вторым боксером, который сумел досрочно остановить доминиканца Грегорио Леброна. Бой завершился в шестом раунде после серии нокдаунов от украинского боксера.

      Читайте также: Украинец Далакян уверенно защитил титул чемпиона мира по версии WBA

      В шестом раунде Далакян трижды отправил Леброна в нокдаун. Хотя претендент не был повержен, рефери в ринге воспользовался правилом трёх нокдаунов и зафиксировал победу Далакян техническим нокаутом.

      Видео боя Артем Далакян – Грегорио Леброн

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      Теги: Бокс Спорт Артем Далакян
      Источник: 24 Канал
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