Украинский чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) провел защиту титула против доминиканца Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

Далакян стал вторым боксером, который сумел досрочно остановить доминиканца Грегорио Леброна. Бой завершился в шестом раунде после серии нокдаунов от украинского боксера.

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В шестом раунде Далакян трижды отправил Леброна в нокдаун. Хотя претендент не был повержен, рефери в ринге воспользовался правилом трёх нокдаунов и зафиксировал победу Далакян техническим нокаутом.

Видео боя Артем Далакян – Грегорио Леброн

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