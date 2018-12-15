Далакян – Леброн: видео победы украинца
Украинский чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян (17-0, 12 КО) провел защиту титула против доминиканца Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).
Далакян стал вторым боксером, который сумел досрочно остановить доминиканца Грегорио Леброна. Бой завершился в шестом раунде после серии нокдаунов от украинского боксера.
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В шестом раунде Далакян трижды отправил Леброна в нокдаун. Хотя претендент не был повержен, рефери в ринге воспользовался правилом трёх нокдаунов и зафиксировал победу Далакян техническим нокаутом.
Видео боя Артем Далакян – Грегорио Леброн
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Источник: 24 Канал
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