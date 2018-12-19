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      Артем Кравец отметился дублем в матче Кубка Турции: видео голов

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      Артем Кравец отметился дублем в матче Кубка Турции: видео голов

      Украинский нападающий турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец забил два гола за свой клуб в матче 1/16 Кубка Турции. Участие в этом матче принял и украинский защитник Александр Кучер.

      "Кайсериспор" на собственном поле принимал "Алтай". Первая игра между этими командами закончилась победой клуба украинца на выезде 1:2. Во втором матче был зафиксирован счет 4:1.

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      Артем Кравец начал матча в старте и на 37-й минуте сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

      Видео первого гола Кравца

      А на 82-й минуте, оформив дубль, установил окончательный счет матча – 4:1.

      Видео второго гола Кравца

      Относительно Александра Кучера, то он вышел на поле лишь на 61-й минуте матча.

      Теги: Футбол Спорт Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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