Артем Милевский нашел новую девушку с 9-летним сыном: фото

Стало известно, с кем встречал Новый год бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский.

Новую симпатию Милевского зовут Валерия и известно, что у нее есть 9-летний сын Иван. Пока о ней больше ничего не известно, а сам Артем зовет девушку "Лерон".

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Новая спутница игрока старше, чем может показаться – у нее уже есть сын Иван, которому в мае будет десять лет.

Также, судя по публикациям Артема, пара неразлучна уже несколько недель.

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