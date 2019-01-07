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      Артем Милевский нашел новую девушку с 9-летним сыном: фото

      32 Читати новину українською
      Артем Милевский нашел новую девушку
      Артем Милевский нашел новую девушку

      Стало известно, с кем встречал Новый год бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский.

      Новую симпатию Милевского зовут Валерия и известно, что у нее есть 9-летний сын Иван. Пока о ней больше ничего не известно, а сам Артем зовет девушку "Лерон".

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      Vstretili2019️,vsem uspehov

      Публикация от timi1010 (@timi1010)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      S Leronom? @valeria_0001

      Публикация от timi1010 (@timi1010)

      Новая спутница игрока старше, чем может показаться – у нее уже есть сын Иван, которому в мае будет десять лет.

      Также, судя по публикациям Артема, пара неразлучна уже несколько недель.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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