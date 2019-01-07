Артем Милевский нашел новую девушку с 9-летним сыном: фото
Стало известно, с кем встречал Новый год бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский.
Новую симпатию Милевского зовут Валерия и известно, что у нее есть 9-летний сын Иван. Пока о ней больше ничего не известно, а сам Артем зовет девушку "Лерон".
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Новая спутница игрока старше, чем может показаться – у нее уже есть сын Иван, которому в мае будет десять лет.
Также, судя по публикациям Артема, пара неразлучна уже несколько недель.
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Источник: 24 Канал
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