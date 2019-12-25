Артиллеристы испытали первое украинское оружие соответствующее стандарту НАТО: видео

На полигоне Днепропетровщины артиллеристы испытывают самоходную артиллерийскую установку "Богдана" калибра 155 миллиметров. Это первая украинская система вооружения соответствующая стандарту НАТО.

Видеозапись так называемого гидровыстрела из САУ "Богдана", которым проверяют все системы вооружения, опубликовала в фейсбуке компания "Украинская бронетехника".

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В программе испытаний предусмотрена стрельба сначала инертными снарядами, а затем – боевыми.

САУ "Богдана" – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Смотрите видео выстрела из САУ "Богдана":