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      Артиллеристы испытали первое украинское оружие соответствующее стандарту НАТО: видео

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      САУ "Богдана" / Кадр из видео

      На полигоне Днепропетровщины артиллеристы испытывают самоходную артиллерийскую установку "Богдана" калибра 155 миллиметров. Это первая украинская система вооружения соответствующая стандарту НАТО.

      Видеозапись так называемого гидровыстрела из САУ "Богдана", которым проверяют все системы вооружения, опубликовала в фейсбуке компания "Украинская бронетехника".

      Смотрите фото, как украинские зенитчики тренируются уничтожать бронетехнику врага

      В программе испытаний предусмотрена стрельба сначала инертными снарядами, а затем – боевыми.

      САУ "Богдана" – совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

      Смотрите видео выстрела из САУ "Богдана":

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оружие НАТО Новости Днепра Вооруженные силы Украины
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