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      Артисты "Дизель Шоу" дадут первые концерты после смерти Поплавской: известна дата

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      Актеры "Дизель Шоу" объявили тур в начале 2019 года в память о Марине Поплавской
      Актеры "Дизель Шоу" объявили тур в начале 2019 года в память о Марине Поплавской / Фото из открытых источников

      Юмористы "Дизель Шоу", которые 20 октября попали в жуткое ДТП на Киевщине и в котором погибла актриса Марина Поплавская, объявили даты своего тура, который из-за аварии перенесли на 2019 год. Концертные выступления артисты начнут с Полтавы в конце января.

      Об этом сообщается на официальной странице "Дизель Шоу" в Facebook.

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      "Дорогие зрители! В очередной раз спасибо вам за слова поддержки и веру в нас. Вы долго ждали этой информации и вот наконец мы можем сообщить, что концерт в Киеве во Дворце "Украина" состоится 26 февраля 2019 года", – говорится в сообщении.

      В общем, тур стартует 31 января в Полтаве. Далее актеры дадут концерты в Харькове, Кременчуге, Черкассах, Белой Церкви, Одессе, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Мелитополе, Мариуполе, Южноукраинске, Николаеве, Херсоне, Чернигове, а последним будет 6 марта в Виннице.

      Концерты мы посвятим нашей королеве юмора – Марине Поплавской. Главный хэштег этого тура – #МаринаЗнами,
      – добавили артисты.

       

      Напомним, 20 октября утром недалеко от Киева автобус с актерами "Дизель Шоу", которые возвращались после выступления во Львове, столкнулся с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Со звездой сначала попрощались в Киеве, а потом – в ее родном Житомире.

      Стало известно о состоянии здоровья популярных актеров. В частности, Егора Крутоголова и Яну Глущенко уже выписали из госпиталя, у обоих были диагностированы переломы ног и разрыв связок. Зажигательная блондинка из "Дизель Шоу" ранее признавалась, что пока имеет наложенный гипс и готовится через 2 месяца к операции. Переломы были обнаружены и у Александра Бережка, Евгения Гашенка и Максима Нелипы.

      Впоследствии, в "Дизель Шоу" приняли решение о переносе всех выступлений на начало 2019 года, а билеты, приобретенные ранее, будут актуальными, поэтому людям не нужно будет их обменивать на новые. ​

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры ДТП с актерами Дизель Шоу Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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