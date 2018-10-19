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      Артисты рок-оперы остановили работу аэропорта

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      Василий Попадюк и артисты рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда"
      Василий Попадюк и артисты рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда"

      Знаменитый украинский скрипач Василий Попадюк и артисты рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда" на днях удивили пассажиров аэропорта "Борисполь".

      Музыкант и артисты приняли участие в мероприятии "Борисполя", который определял 10-миллионного пассажира. Счастливый билет достался Елене Шишловской. Девушка уже 10 лет живет в Амстердаме, а в Киев прилетала к родителям – и попала с корабля на бал. Еще утром она перепутала аэропорты: приехала не в тот, из которого ей нужно было отправляться. Но ошибка стала для девушки судьбоносной. Встречали счастливицу фанфарами и спектаклем. "Украинский Паганини" Василий Попадюк душевно сыграл арию в честь гости, а артисты рок-оперы "Орфей и Эвридика навсегда" в гриме и костюмах исполнили три композиции из этого проекта: "Dark Knight", "The chance" и "Lady Fortune".

      Василь Попадюк
      Василий Попадюк

      Разумеется, на время импровизированного шоу привычная работа воздушной гавани была нарушена – пассажиры не могли пройти мимо и останавливались. Все-таки не каждый день в зоне отправления случаются живые выступления артистов. В итоге в зале образовалась очередь из желающих сфотографироваться и получить автограф. А музыканты из проекта "Орфей и Эвридика навсегда" рассказали, что совсем скоро покажут эту постановку киевским зрителям.

      Интересно, что сразу после премьеры рок-оперу назвали постановкой мирового уровня. Сейчас проект набрал еще больших оборотов. На столичном шоу во Дворце "Украина", которое состоится 21 октября, выступят более 80 артистов – музыканты и хор. Изюминкой оперы станут сеты от DJ Starkov.

      Рок-опера "Орфей и Эвридика навсегда"

      Проект "Орфей и Эвридика навсегда" уже заинтересовал один из самых престижных площадок мира – Dubai Opera. Сразу после украинских гастролей (кроме Киева шоу увидят в Днепре) коллектив полетит в ОАЭ.

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      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Анонс
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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