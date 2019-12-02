Кто такой Артур Емельянов, которого связывают с обстрелом авто в Киеве

Журналист Владимир Бойко заявил, что обстрел автомобиля бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева был ожидаемым. Он добавил, что причиной является 750 тысяч долларов, которые не поделили между собой Вячеслав Соболев и бизнесмен и судья Артур Емельянов. Именно такая сумма является "ценой" жизни 3-летнего сына Соболева, который погиб.

Биография Емельянова: что известно о нем

Судья Высшего хозяйственного суда Украины. Экс-глава Совета судей хозяйственных судов Украины, Апелляционного хозяйственного и Хозяйственного судов Киева. Кандидат юридических наук.

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Об образовании и работе юристом

Родился в 1973 году в Донецке. Получил два высших образования в Донецком государственном университете (1995 – юридическую, 1999 – экономическую). В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата юридических наук.

Начинал карьеру в 1992 году, работал юристом в донецкой компании "AMS International".

С 1994 года работал юристом механизированной колонны "Пивденномережбуд", а затем перешел на работу в донецкое отделение Укрсоцбанка. Через год начал работать в Проминвестбанке, где сначала был юристом, а затем начальником юридического отдела.

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О карьере судьи

В 2011 году был переведен в Киев, где стал сначала судьей, а затем председателем Хозяйственного суда Киева.

С 2012 года работал в Киевском апелляционном хозяйственном суде, впоследствии возглавил его. В 2013 – 2014 годах был переведен на должность судьи, а затем назначен заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. После событий 2013 – 2014 года отказался от административной должности, оставшись на работе в Высшем хозяйственном суде Украины судьей первой (2014 – 2015), а затем четвертой судебной палаты ВХСУ, где и работает по сей день.

О конфликте Соболева и Емельянова

В 2016 году депутат Киевсовета, в частности, рассказывал, что ему кто-то подбросил записку с угрозами и фонарик. Якобы намекнули на лазерный прицел. Также он обнародовал соответствующее фото, на котором можно увидеть, как все это выглядело. Соболев подчеркивал, что грязные кампании против него не дают результата, поэтому, наверное, заказчики перешли на новый уровень, пишет "Обозреватель".

Одним из тех, кто на него давит, политик называл еще одного "донецкого" – Артура Емельянова. По словам Соболева, поэтому якобы удалось привлечь даже народных депутатов и добровольческий батальон "Святая Мария".

Знаю, что организатором травли является группа рейдеров, в которую входят Руслан Брославский и Павел Малик. Возглавляет группу судья Хозяйственного суда Артур Емельянов. Еще до начала войны им удалось отобрать у меня недвижимость в Донецке, а сейчас они намерены рейдерским способом захватить торговый комплекс в Мариуполе,

– писал он в фейсбуке.

Также в комментарии СМИ он отмечал, что упомянутых им Емельянова, Малика и Брославского рейдерами называют открыто, "потому при Януковиче они переделили пол страны".

Он добавлял, что "с этими людьми невозможно доказывать свою правоту". В качестве примера он приводил "справедливые" судебные решения, которые выносили судьи по рейдерским захватам предприятий.

По словам собеседника "Обозревателя", "война" между Соболевым и Емельяновым не сошла на нет". Более того, совсем недавно они сошлись еще по одному делу, в котором крутятся очень большие деньги. В то же время источник подчеркнул, что Соболев – тоже не ангел" .



Судью Емельянова подозревают в покушении на Соболева / Главком

Причастность к коррупции

ГРУ подозревает Артура Емельянова в совершении преступлений, а именно, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота. Как сообщает программа "Наши деньги. Досудились", в тексте подозрения утверждается, что Емельянов якобы требовал от подчиненных судей принятия нужных решений в отношении определенных хозяйственных дел.

По информации общественного движения Честно, Емельянов:

убеждал судью Хозяйственного суда города Киева удовлетворить иск БМК Планета-Мост о признании недействительными купли-продажи ценных бумаг;

пытался повлиять на того же судью по делу по иску прокуратуры города Киева в интересах государства об отмене решений о передаче земельного участка ООО "Славутич".

требовал отложить рассмотрение, прекратить и приостановить производство по делу по иску БТА банка (Казахстан) о взыскании 168 миллионов гривен задолженности;

давал указания принять решение об удовлетворении иска Лук Авиа Ойл о признании недействительным решение Антимонопольного комитета.

оказывал давление на судью, которая рассматривала ряд исков прокуратуры о расторжении договоров о предоставлении права на эксплуатацию фиксированных мест парковки с частниками.

По информации журналистского расследования Слидство.Инфо ГПУ подозревала Татькова и Емельянова в вымогательстве пятисот тысяч британских фунтов у киевского бизнесмена Андрея Лепейко. Предпринимателю, вероятно, предлагали заплатить эти деньги за то, чтобы суд принял нужное решение и не лишал его права собственности на торговый центр "Декор Донбасс" в Донецке.

По данным Радио Свобода, у Артура Емельянова был общий сомнительный бизнес с членом Высшего совета юстиции Павлом Гречкивским. Журналисты программы "Схемы" обнаружили, что вместе они владели компанией "Оздоровительный центр "Сесиль", которая в 2007 году получила в аренду 7 гектаров заповедного леса на острове Жуков. Незаконность передачи земли впоследствии обжаловала прокуратура. Как отмечают "Схемы", нынешняя структура собственности компании связана с фирмой в Лихтенштейне, где в июле 2015 года были арестованы миллионные счета семьи судьи Емельянова.

В январе 2017 года Емельянов по решению Высшего совета правосудия был отстранен на два месяца от правосудия. В марте того же года Высший административный суд отменил решение ВСП по иску судьи.

4 июня 2018 года Емельянова снова временно отстранили от работы на основании решения Второй Дисциплинарной палаты. Причина – привлечение его к дисциплинарной ответственности и применение к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении.

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По сообщениям СМИ, уже отстраненный как судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов продолжал влиять на принятие решений коллегами. В июне 2018 года именно после встречи с Емельяновым отстраненный от руководства ГП "Объединенная горно-химическая компания" Руслан Журило получил два положительных для него решения судов, которые затрудняют расследование Национального антикоррупционного бюро Украины.

Кроме того, Емельянова и Журила связывает табачный бизнес. Речь идет о производстве сигарет на территории приборного завода "Электрон" в Днепропетровской области. Именно его раньше возглавлял Журило.

Об уклонении от люстрации

Как сообщает ресурс Честно, в интервью УНН экс-глава люстрационного департамента Минюста Козаченко сообщила, что судья ВХСУ Артур Емельянов попадал под имущественную люстрацию. Но ГФС выдала судье положительное заключение имущественной проверки, чем спасла его от люстрации. В октябре 2016 года Генпрокуратура объявила Емельянову о подозрении во вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел между судьями. В 2018-м – появилось подозрение в финансировании боевиков "ДНР".



Артур Емельянов с женой Светланой / Радио Свобода

О семейной жизни

До 2014 года был женат со Светланой Емельяновой. Вероятно, их развод был фиктивным, его причиной была попытка скрыть состояние Артура Емельянова, пишет Открытый реестр национальных общественных деятелей.

Согласно информации реестра, до 2014 года в декларации Емельянов подавал большое количество недвижимого имущества, которого уже не было в электронных декларациях 2015-2016 годов. Сам Емельянов объяснял это тем, что имущество находилось в собственности его жены и осталось в ней после развода.

Хотя, по результатам журналистского расследования проекта "Схемы", Артур Емельянов с экс-женой до сих пор отдыхают вместе несмотря на развод. Журналисты зафиксировали посещения Емельяновым дома Светланы Емельяновой в Вене и сообщали о его регулярных поездках туда.

По информации журналистского расследования, Светлана Емельянова владеет долями в уставном капитале многих австрийских фирм. Интересно, что имущество в Австрии, Объединенных арабских эмиратах и ​​Турции было приобретено за время пребывания в браке с Артуром Емельяновым. При этом, как сообщают журналисты, самостоятельных заработков жены не хватило бы ей на приобретение перечисленного имущества.