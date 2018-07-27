Asphalt 9: Legends вышла на iOS и Android: трейлер игры

Гоночная игра Asphalt 9: Legends наконец добралась до смартфонов, и теперь ее можно скачать в App Store и Google Play. Поэтому настало время лицом к лицу столкнуться с сумасшедшими скоростями, реками адреналина и, конечно же, вдоволь насладиться увлекательными поездками по экстремальным трассам. Бонус – насыщенная графика, разнообразный геймплей и простое управление.

Об этом сообщает Toucharcade.

Читайте также: Хорошая новость для геймеров: Qualcomm также готовит "революционную" технологию для смартфонов

Asphalt 9: Legends, как и положено игре, в которой балом правит стремительность и скорость, появилась на прилавках App Store и Google Play еще вчера. Безусловно, пригодится машина помощнее и рефлексы заядлого автомобилиста. С первым проблем точно не будет: выбор автомобилей в новинке впечатляющий, а вот второе целиком и полностью зависит от игрока, так что придется постараться.

В Asphalt 9 несколько режимов, в том числе и возможность испытать удачу и помериться силами с другими игроками, специально для самых азартных. Впрочем, и без соревнований найдется чем заняться – разработчики обещают впечатляющий набор трасс и форсаж из 60 сезонов и 800 гонок.

Новинка распространяется по free-to-play модели, то есть скачать ее можно абсолютно бесплатно, а вот внутриигровые покупки уже на вашей совести.

Трейлер игры Asphalt 9: Legends – смотрите видео

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно