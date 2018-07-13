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Аспирин или парацетамол: "плюсы" и "минусы" препаратов-аналогов

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Аспирин или парацетамол: какое обезболивающее эффективнее
Аспирин или парацетамол: какое обезболивающее эффективнее / 24 Канал

Аспирин и парацетамол – очень распространенные препараты, ведь они оба доступны и обладают обезболивающим и жаропонижающим действием. Но каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Аспирин: действие и противопоказания

Свойства. Аспирин или ацетилсалициловую кислоту используют как противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее средство.

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Популярный анальгетик принимают при болевых синдромах и артрите (уменьшает воспалительные процессы в суставах), а также в качестве профилактики тромбозов и эмболии (обтурация кровеносного сосуда с нарушением кровоснабжения ткани или органа).

Побочное действие. Наиболее частые побочные эффекты: тошнота, анорексия, боль в эпигастральной области. При частом и длительном применении препарата возможно появление язвенных поражений желудочно-кишечного пищеварительного тракта с кровотечением. Из редких негативных эффектов – анемия, аллергическая реакция в виде кожной сыпи или бронхоспазма.

Аспірин приймають, щоб втамувати головний біль

Аспирин принимают, чтобы ослабить головную боль

Кому нельзя принимать аспирин. Его не стоит употреблять людям с повышенной склонностью к кровотечениям, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, стоит отказаться от препарата тем, у кого повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или любому компоненту препарата.

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Нельзя этого лекарства и тем, у кого хроническая астма, выраженная почечная и печеночная недостаточность и женщинам на III триместре беременности.

При длительном использовании даже в умеренных дозах аспирин может вызвать желудочное кровотечение и может вызвать дефекты слуха, поэтому аспирин не рекомендуется детям до 12 лет.

Передозировки. Передозировка может привести к смерти людей пенсионного возраста и детей. Также лекарство не стоит совмещать вместе с антикоагулянтами – это повышает риск развития кровотечения.

Интересные факты. По словам ученых, аспирин может предотвращать инфаркт и тромбоз, поэтому людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, рекомендуется постоянно употреблять его в малых дозах (около 80 мг в сутки).

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Парацетамол: свойства и противопоказания

Действие препарата. Парацетамол, как и аспирин, обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. Он снимает такие болевые синдромы, как: головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, боль при травмах и ожогах. Также устраняет лихорадку при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Побочное действие. Анальгетик имеет слабые противовоспалительные свойства, поэтому побочных эффектов у него меньше. Но несмотря на это он может стать причиной нарушения работы печени, поджелудочной железы, кровеносной системы и почек.

Может вызвать тошноту, аллергические реакции. Редко может возникнуть как побочный эффект анемия и тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, сопровождающееся повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечения).

Кому нельзя принимать парацетамол. Препарат противопоказан тем, у кого выраженные нарушения функции печени и почек, имеются заболевания крови. Детям до 9 лет не назначают.

С осторожностью лекарство назначают при беременности и лактации, а также пациентам пожилого возраста.

Парацетамол має слабкі протизапальні властивості, тож побічних ефектів у нього менше

Парацетамол имеет слабые противовоспалительные свойства, поэтому побочных эффектов у него меньше

Чтобы принимать один из этих препаратов – проконсультируйтесь с семейным врачом, ведь самолечение может навредить вашему здоровью.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Лекарства
Источник: 24 Канал
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