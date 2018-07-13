Аспирин или парацетамол: "плюсы" и "минусы" препаратов-аналогов

Аспирин и парацетамол – очень распространенные препараты, ведь они оба доступны и обладают обезболивающим и жаропонижающим действием. Но каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Аспирин: действие и противопоказания

Свойства. Аспирин или ацетилсалициловую кислоту используют как противовоспалительное, обезболивающее и жаропонижающее средство.

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Популярный анальгетик принимают при болевых синдромах и артрите (уменьшает воспалительные процессы в суставах), а также в качестве профилактики тромбозов и эмболии (обтурация кровеносного сосуда с нарушением кровоснабжения ткани или органа).



Побочное действие. Наиболее частые побочные эффекты: тошнота, анорексия, боль в эпигастральной области. При частом и длительном применении препарата возможно появление язвенных поражений желудочно-кишечного пищеварительного тракта с кровотечением. Из редких негативных эффектов – анемия, аллергическая реакция в виде кожной сыпи или бронхоспазма.

Аспирин принимают, чтобы ослабить головную боль



Кому нельзя принимать аспирин. Его не стоит употреблять людям с повышенной склонностью к кровотечениям, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, стоит отказаться от препарата тем, у кого повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоте или любому компоненту препарата.

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Нельзя этого лекарства и тем, у кого хроническая астма, выраженная почечная и печеночная недостаточность и женщинам на III триместре беременности.

При длительном использовании даже в умеренных дозах аспирин может вызвать желудочное кровотечение и может вызвать дефекты слуха, поэтому аспирин не рекомендуется детям до 12 лет.



Передозировки. Передозировка может привести к смерти людей пенсионного возраста и детей. Также лекарство не стоит совмещать вместе с антикоагулянтами – это повышает риск развития кровотечения.



Интересные факты. По словам ученых, аспирин может предотвращать инфаркт и тромбоз, поэтому людям, склонным к сердечно-сосудистым заболеваниям, рекомендуется постоянно употреблять его в малых дозах (около 80 мг в сутки).

Парацетамол: свойства и противопоказания

Действие препарата. Парацетамол, как и аспирин, обладает обезболивающим, жаропонижающим и слабым противовоспалительным действием. Он снимает такие болевые синдромы, как: головная боль, мигрень, зубная боль, невралгия, миалгия, боль при травмах и ожогах. Также устраняет лихорадку при инфекционно-воспалительных заболеваниях.



Побочное действие. Анальгетик имеет слабые противовоспалительные свойства, поэтому побочных эффектов у него меньше. Но несмотря на это он может стать причиной нарушения работы печени, поджелудочной железы, кровеносной системы и почек.



Может вызвать тошноту, аллергические реакции. Редко может возникнуть как побочный эффект анемия и тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов, сопровождающееся повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечения).



Кому нельзя принимать парацетамол. Препарат противопоказан тем, у кого выраженные нарушения функции печени и почек, имеются заболевания крови. Детям до 9 лет не назначают.



С осторожностью лекарство назначают при беременности и лактации, а также пациентам пожилого возраста.

Парацетамол имеет слабые противовоспалительные свойства, поэтому побочных эффектов у него меньше



Чтобы принимать один из этих препаратов – проконсультируйтесь с семейным врачом, ведь самолечение может навредить вашему здоровью.

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