Астафьева очаровала поклонников соблазнительными фото (18+)
Украинская певица и звезда телевидения Даша Астафьева выложила в сеть откровенные фото.
Снимки звезда опубликовала в Instagram.
Фото сделаны для издания Buro247. Певица показала два снимка – на них Астафева позирует в черном кружевном белье и накидке.
Меньше, чем за сутки, фото звезды сразу же облюбовали несколько тысяч сторонников.
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Источник: 24 Канал
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