Астафьева в нижнем белье снова показала результаты диеты: фото

Сексапильная певица Даша Астафьева, которая в начале весны объявила, что хочет поработать над своей фигурой, продолжает показывать поклонникам результаты изменений.

В Instagram певица выложила фото, на котором показала свою фигуру до начала диеты и после трех недель изнурительных тренировок и правильного питания.

Читайте также: Даша Астафьева удивила необычными обнаженными фото в Instagram (18+)

"На сегодня я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую и как меняется мое общее состояние и тело. А всем, кто интересуется моим мнением, я рекомендую от чистого сердца. Говорю о том, что это не так просто, но стоит того", – подписала изображение Даша.

Напомним, 3 недели назад Даша Астафьева объявила, что начинает правильно питаться и следить за своей фигурой. Впоследствии, после 9 дней от начала диеты, Астафьева решила показать поклонникам первые результаты и рассказать о своих трудностях и достижениях.