Астафьева выложила в сеть эротический фотосет в прозрачном платье (18+)
Украинская певица и звезда телевидения Даша Астафьева выложила в сеть серию новых откровенных фотографий.
Снимки звезда опубликовала в Instagram.
На снимках Астафьева позирует в прозрачном платье на крыше киевского дома, а также в платье с открытой спиной.
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К снимкам звезда добавила хэштег "Воины света, воины добра".
Источник: 24 Канал
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