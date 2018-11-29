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      Борьба за первое место: анонс матча Лиги Европы "Астана" – "Динамо"

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      Астана – Динамо анонс матча Лиги Европы
      Астана – Динамо анонс матча Лиги Европы / ФК "Динамо"

      В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Астаны" в Казахстане. Этот матч должен дать ответ на главный вопрос – заслуживает ли украинская команда первое место в группе.

      Астана – Динамо. Главное

      Дата и время: Четверг, 29 ноября, 17:50
      Стадион: "Астана Арена", Астана, Казахстан
      Главный арбитр: Иван Бебек (Хорватия)
      Трансляция: телеканал "Футбол 2", сайт Oll.tv, онлайн-трансляция на сайте 24 канала

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      Важность матча

      В этой встрече "Астана" и "Динамо" определят, кто из них займет первое место в группе. Пока у команд по восемь очков, и ничья 2:2 в первом матче в Киеве. Поэтому киевлянам, чтобы финишировать первыми, надо побеждать. В случае ничьи, все будет зависеть еще и от последнего матча, в котором "Динамо" примет чешский "Яблонец", а "Астана" отправится во Францию ​​на матч против "Ренна".

      К слову, в случае ничьи в матче "Динамо" с Астаной ", и если французская команда в параллельном матче победит" Яблонец ", а затем обыгрывает дома казахов, то обойдет их в турнирной таблице. Поэтому" Астане "тоже нужна победа.

      Перед матчем

      "Динамо" на выходных провело тяжелый матч. И уступило "Александрии", потеряв второе место в турнирной таблице. Поэтому один из главных вопросов – психологическое состояние игроков киевского клуба.

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      Что касается "Астаны", то команда свой предыдущий матч сыграла еще 11 ноября, в последнем туре чемпионата разгромив "Иртыш" 4:0. И стала чемпионом Казахстана. Поэтому почти три недели игроки "Астаны" только поддерживали форму перед матчем с "Динамо".

      Проблемы команды

      Заявка "Динамо" на этот матч несколько удивила. В Киеве остались Иосиф Пиварич, Артем Беседин и Владислав Супряга, несмотря на то, что они не травмированы. Единственным травмированным игроком является Виталий Буяльский. Не до конца понятна ситуация с Никитой Бурдой – он только во вторник начал заниматься в общей группе. Поэтому вряд ли выйдет на этот матч.

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      Что касается "Астаны", то команде точно не поможет Педру Энрике из-за дисквалификации. Стоит напомнить, что именно с его паса на 90+5 минуте матча в Киеве отличился Роман Муртазаев, сравняв счет в матче.

      Изюминка матча

      Стоит отметить, что газон стадиона "Астана Арена" является синтетическим. Поэтому главной проблемой является то, что многие команды не привыкли играть на таком поле. Ведь к нему надо приспособиться. Поэтому игрокам "Астаны" в этом плане немного легче.

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      Слово тренерам

      "Астана" не первый год участвует в еврокубках, как в прошлом году, так и нынешнем, ситуация была одинаковой, поэтому они знают, как нужно готовиться. Поэтому я не считаю, что для нас станет преимуществом тот факт, что соперник не имеет игровой практики, а мы находимся в тонусе. Мы можем только строить предположения. А все будет решаться на футбольном поле", – заявил Александр Хацкевич.

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      "У нас сезон закончился. Это, конечно, скажется на тонусе и игровом ритме команды. Несмотря на это, мы готовимся с помощью тренировочного процесса, поддерживаем темп и ритм. Надеемся, что это не скажется на качестве игры моей команды. Для нас это очень важный матч. Мы хотим выиграть. Да, "Динамо" проиграло свою последнюю игру, но матч был хороший и они очень хорошо выглядели", – заявил главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян.

      Прогноз

      В этом матче на первый план может выйти физическое состояние обеих команд. Отсутствие официальных матчей для "Астаны" может сыграть с ними злую шутку. Но команда и в предыдущие годы играла по такому принципу, и выходила в плей-офф еврокубков.

      Для "Динамо" важно забыть результат провального матча против "Александрии". А также быстро приспособиться к синтетическому газону.

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      К слову, в предыдущих матчах "Астана" на своем поле забивала по два гола в ворота соперников. Столько же может пропустить и "Динамо", если и в дальнейшем будет допускать ошибки в защите. В противном случае матч может закончиться вничью 1:1.

      Теги: Футбол Спорт Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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