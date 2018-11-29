Астана – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" на выезде сыграет матч Лиги Европы. Противостоять киевлянам будет "Астана" в Казахстане. Матч будет доступен к просмотру в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Матч "Астана" – "Динамо" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 17:45, сам матч начнется в 17:50. Кроме того, на канале перед игрой выйдет программа "Путь к Баку", где приглашенные гости и аналитики дадут свой прогноз на матч киевлян. Также предусмотрены прямые включения с самого стадиона.

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Смотреть онлайн матч "Астана" – "Динамо" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступный становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Онлайн-трансляцию матча "Астана" – "Динамо" проведет сайт 24 Канала.

Напомним, матч "Астана" – "Динамо" состоится в четверг, 29 ноября. Начало встречи в 17:50.