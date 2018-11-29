16:06
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Астана – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

      173 Читати новину українською
      Астана – Динамо смотреть онлайн матч Лиги Европы
      Астана – Динамо смотреть онлайн матч Лиги Европы

      В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" на выезде сыграет матч Лиги Европы. Противостоять киевлянам будет "Астана" в Казахстане. Матч будет доступен к просмотру в Украине как по телевидению, так и онлайн.

      Матч "Астана" – "Динамо" в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 17:45, сам матч начнется в 17:50. Кроме того, на канале перед игрой выйдет программа "Путь к Баку", где приглашенные гости и аналитики дадут свой прогноз на матч киевлян. Также предусмотрены прямые включения с самого стадиона.

      Читайте также: Борьба за первое место: анонс матча Лиги Европы "Астана" – "Динамо"

      Смотреть онлайн матч "Астана" – "Динамо" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. И стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступный становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Онлайн-трансляцию матча "Астана" – "Динамо" проведет сайт 24 Канала.

      Напомним, матч "Астана" – "Динамо" состоится в четверг, 29 ноября. Начало встречи в 17:50.

      Теги: Динамо Спорт Футбол Лига Европы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      сегодня , 15:01 Военное положение пугает украинцев: что должна делать власть
      Юрій Бутусов 727
      Саломе Зурабишвили – новый президент Грузии: что о ней известно
      сегодня , 14:43 Саломе Зурабишвили – новый президент Грузии: что о ней известно
      Наталя Боднар 821
      Профессии будущего: как изменится мир
      сегодня , 13:01 Профессии будущего: как изменится мир
      Ксенія Прожогіна 954
      Кому належить Керченська протока
      сегодня , 12:01 Кому належить Керченська протока
      Блог Медіа 3904
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сегодня , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 9179
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Кольшрайбер выбыл уже на старте теннисных соревнований в Австрии
       30 июля 2013 , 21:49
      Криштиану Роналду подписал контракт с "Ювентусом" и прошел медосмотр, – Моджи
       5 июля , 14:35
      "Фейенорд" могут наказать за флаг "UEFA - MAFIA"
       9 ноября 2014 , 14:43
      Украинский клуб начинает сезон в Лиге Европы с поражения
       30 июля 2015 , 22:28
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук