В матче киевского "Динамо" против "Астаны" на выезде в Казахстане единственный гол решил все в этом матче. Его хватило "Динамо" для того, чтобы обыграть соперника и возглавить группу Лиги Европы.

Астана – Динамо 0:1

Гол: Вербич, 29

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В матче в Казахстане ничья гарантировала "Динамо" выход в плей-офф лиги Европы. В случае победы – еще и с первого места. Так и произошло.

Хотя начало матча было за хозяевами поля. В то время как игроки "Динамо" привыкали к синтетическому газону, футболисты "Астаны" создали две возможности. Одна из них – с участием голкипера "Динамо" Бойко, который не слишком удачно сделал перехват мяча, фактически сняв его под удар Муртазаев. И каждый раз удары проходили мимо рамки ворот "Динамо".

Забегая вперед, стоит отметить, что "Астана" в общей сложности 22 раза пробивала по воротам Бойко. И только два из них – в створ ворот. На это киевляне ответили пятью ударами за весь матч, два из которых летели в створ ворот. именно один из них и принес победу "Динамо".

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На 29-й минуте прошла атака игроков украинского клуба, и Цыганков элегантно пяткой скинул мяч на ход Вербичи. Словенец, который в этом матче традиционно занял место центрального нападающего, из-под защитника пробил низом. Ерич до мяча на дотянулся.

После пропущенного гола нашествие хозяев "Астана Арена" просто стало бешеным. "Динамовцы" иногда просто не могли выйти со своей половины поля. Но результата это не приносило – навесы не всегда находили своих адресатов, а с прицелом у игроков "Астаны" были проблемы (что и показала статистика).

Во втором тайме это все продолжилось. Поэтому главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян не находил себе места на скамейке запасных. Трибуны тоже раз за разом срывались со своих мест. И все зря – удары Томашова и Муртазаева так и не достигали целей.

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Наиболее реальная возможность забить в составе "Астаны" была у Рукавины. Однако удар на 81-й минуте приняла на себя крестовина ворот.

"Динамо" минимально побеждает и возглавляет группу K. Это гарантирует киевлянам выход в плей-офф Лиги Европы с первого места (даже в случае поражения в следующем матче "Яблонца" дома). А "Астана" теперь имеет проблемы. У команды и в дальнейшем восемь очков. "Ренн" пока имеет три балла, но он еще не сыграл свой матч против "Яблонца" на выезде. И именно с "Ренном" во Франции придется играть "Астане" в последнем туре Лиги Европы. Если французы сейчас победят чешский клуб, то этот матч станет за последнюю путевку в плей-офф.