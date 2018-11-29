Астана – Динамо: онлайн матча Лиги Европы
В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Астаны" в Казахстане. Это будет матч за первое место в группе. Онлайн матча – на сайте 24 канала
Ввиду того, что матч будет проходить в Казахстане, игра начнется довольно рано – в 17:50 по киевскому времени.
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Источник: 24 Канал
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