В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Астаны" в Казахстане. Это будет матч за первое место в группе. Онлайн матча – на сайте 24 канала

Ввиду того, что матч будет проходить в Казахстане, игра начнется довольно рано – в 17:50 по киевскому времени. Читайте також: Борьба за первое место: анонс матча Лиги Европы "Астана" – "Динамо"