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      Астана – Динамо: онлайн матча Лиги Европы

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      Астана – Динамо онлайн матчу Ліги Європи
      Астана – Динамо онлайн матчу Ліги Європи / ФК "Динамо"

      В четверг, 29 ноября, киевское "Динамо" сыграет против "Астаны" в Казахстане. Это будет матч за первое место в группе. Онлайн матча – на сайте 24 канала

      Ввиду того, что матч будет проходить в Казахстане, игра начнется довольно рано – в 17:50 по киевскому времени.

      Читайте також: Борьба за первое место: анонс матча Лиги Европы "Астана" – "Динамо"

       

       

      Теги: Футбол Спорт Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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