Астана – Динамо: видео гола
В матче "Динамо" с "Астаной" в Лиге Европы в Казахстане именно киевляне первыми вышли вперед.
На 29-й минуте отличился Вербич. Он в этом матче вышел уже на традиционной позиции нападающего. Пас пяткой ему в штрафную отдал Цыганков.
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Видео гола Вербича
Источник: 24 Канал
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