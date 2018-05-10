Астрономы случайно сделали снимок молодой экзопланеты

Ученые из Лейденского университета случайно заметили маленького "компаньона" в молодой двойной звезды CS Cha. Ученые убеждены, что эта планета находится на стадии роста.

Об этом пишет Science Alert.

Эта молодая планета расположена в 600 световых годах от Земли. Звезда CS Cha находится в созвездии Хамелеона. Эта звезда – очень молодая, в возрасте от 2 до 3 миллионов лет. Ученые предполагают, что эта звезда окружена протопланетным диском пыли и газа. Именно такой диск исследовательская группа надеялась найти, когда изучала звезду.

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Однако, при этом исследователи случайно увидели маленькую точку света за круговым диском.

"Мы подозреваем, что объект окружен собственным пылевым диском. Этот диск блокирует большую часть света, и поэтому мы вряд ли можем определить массу спутника. Значит, это может быть коричневый карлик, а также супер-Юпитер", – рассказал астроном Лейденского университета Кристиан Гински.

Астрономы смогли показать, что компаньон движется вместе с бинарной звездой и находятся в одной системе. То, как выглядит спутник звезды и как он сформировался, пока неизвестно.

Ученые планируют детально изучить звезду и ее спутник с помощью международного телескопа ALMA.