Астронавт NASA сделал впечатляющий снимок Черного моря из космоса / Фото из открытых источников

Астронавту NASA Рику Арнольду удалось сделать впечатляющий снимок Черного моря из комоса. Фото, которое он сделал через иллюминатор МКС, опубликовано в Twitter.