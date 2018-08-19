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Астронавт NASA сделал впечатляющий снимок Черного моря из космоса

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Астронавт NASA сделал впечатляющий снимок Черного моря из космоса
Астронавт NASA сделал впечатляющий снимок Черного моря из космоса / Фото из открытых источников

Астронавту NASA Рику Арнольду удалось сделать впечатляющий снимок Черного моря из комоса. Фото, которое он сделал через иллюминатор МКС, опубликовано в Twitter.

Астронавт на данный момен находится на борту Международной космической станции.

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Черное море омывает берега Украины, России, Грузии, Турции, Румынии и Болгарии. Оно располагается между массивом Восточной Европы на севере, малой Азии на юге, Кавказом на востоке и Балканским полуостровом на западе.


Снимок Черного моря из космоса

 

Теги: Новости Украины Космос NASA Техно
Источник: 24 Канал
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